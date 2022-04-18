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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 18 апреля 2022
Куинз Парк Рейнджерс
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
88'
Л. Амос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
90'
+9
Вторая желтая
Т. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
Л. Амос
Пас отдал
Л. Дайкс
88'
85'
Замена
Б. Цыбульски
️️️️
Л. Бьюкэнан
75'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Д. Найт
Замена
С. Йохансен
️️️️
А. Доззел
75'
Желтая карточка
С. Филд
72'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Томас
71'
64'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
К. Белик
Желтая карточка
А. Доззел
59'
Замена
О. Какай
️️️️
М. Одубайо
58'
56'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ОП
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Дерби Каунти
21
Райн Оллсоп
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
8
Луи Уотсон
ЦФ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Вествуд
3
МакКаллум
28
Сэндерсон
2
Данн
28
Одубайо
10
Амос
8
Томас
21
Доззел
26
Филд
10
Хаир
13
Дайкс
2-1-2-2-3
21
Оллсоп
14
Бирн
33
Дэйвис
5
Белик
12
Найт
16
Томпсон
7
Эбиовей
10
Лоуренс
44
Кашин
3
Бьюкэнан
7
Планж
28
Одубайо
29
Какай
29
Какай
28
Одубайо
21
Доззел
10
Йохансен
10
Йохансен
21
Доззел
8
Томас
32
Остин
32
Остин
8
Томас
5
Белик
11
Моррисон
11
Моррисон
5
Белик
12
Найт
32
Сибли
32
Сибли
12
Найт
3
Бьюкэнан
49
Цыбульски
49
Цыбульски
3
Бьюкэнан
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
1
Мерфи Махони
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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