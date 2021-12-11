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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Блэкпул
Дерби Каунти - Блэкпул: обзор матча 11 декабря 2021
Дерби Каунти
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
51'
Л. Планж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Блэкпул
Желтая карточка
Т. Лоуренс
76'
76'
Замена
Д. Йетс
️️️️
О. Дейл
Замена
Л. Томпсон
️️️️
М. Берд
75'
54'
Желтая карточка
К. Андерсон
Желтая карточка
К. Йозвяк
54'
ГОЛ! 1:0!
Л. Планж
51'
46'
Замена
Р. Кио
️️️️
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-2-1-3
20
Уильямс
19
Ягиелка
3
Форсит
4
Шинни
33
Дэйвис
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
21
Оллсоп
7
Планж
72
Йозвяк
2-5
12
Максвелл
6
Коннолли
21
Стерлинг
21
Андерсон
19
Ловери
19
Дейл
24
Уинтл
33
Джеймс
18
Берд
16
Томпсон
16
Томпсон
18
Берд
Кэри
11
Боулер
11
Боулер
Кэри
33
Джеймс
36
Кио
36
Кио
33
Джеймс
19
Дейл
12
Йетс
12
Йетс
19
Дейл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Блэкпул
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Дерби Каунти - Блэкпул
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
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Дерби Каунти
Блэкпул
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2022.07.09 08:57
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2023.01.30 22:44
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2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
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2023.01.23 23:00
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2022.09.08 23:40
5
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18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
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