|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2012
|90' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|26.03.2012
|1' -73'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.10.2011
|1' -32'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|06.10.2011
|1' -46'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|03.10.2011
|64' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|19.08.2011
|1' -65'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|12.08.2011
|1' -65'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|09.08.2011
|1' -83'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)