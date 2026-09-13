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€ 800 тыс

Леонард Овусу - статистика

Фредрикстад
3 июня 1997 (29), Аккра
#24 | Полузащитник
181 см
Гана
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредрикстад
12
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
1 : 4
30.08.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
1 : 0
01.08.2026
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 0
27.07.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Буде-Глимт
1 : 0
17.07.2026
Фредрикстад
1' - 58'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Фредрикстад
0 : 2
11.07.2026
Лиллестрем
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Фредрикстад
2 : 1
16.05.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
09.05.2026
Фредрикстад
1' - 90'
30'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
3 : 1
02.05.2026
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Фредрикстад
1 : 2
25.04.2026
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Кристиансунд
2 : 0
19.04.2026
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Фредрикстад
1 : 1
12.04.2026
Волеренга
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
2 : 3
07.04.2026
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Фредрикстад
3 : 1
22.03.2026
КФУМ-Камератене
1' - 82'
31'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
4 : 0
15.03.2026
Фредрикстад
57' - 90'
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