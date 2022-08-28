Мариос Цаусис - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Мариос
|Фамилия
|Цаусис
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2000 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Мариос
|Фамилия
|Цаусис
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|23.10.2022
|1' -32'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|1' -70'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -61'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|77' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2022
|25' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|12.09.2022
|77' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|1' -58'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|22'
|28.08.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)