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    Мариос Цаусис - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Мариос
    Фамилия Цаусис
    Команда ПАОК
    Состав Молодежный
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 2000 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
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