Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Ромарио Реш - статистика

Бохум
1 июля 1999 (27)
#26 | Полузащитник
182 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Бохум
2 : 2
20.12.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
0 : 0
13.12.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 0
06.12.2025
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
1 : 2
21.11.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 0
02.11.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
3 : 2
18.10.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
04.10.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
2 : 1
20.09.2025
Бохум
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
1' - 86'
58'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
4 : 1
02.08.2025
Бохум
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
7
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
3
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
10
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+