Артем Юран - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Юран
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Юран
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)