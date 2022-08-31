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    Артем Юран - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Юран
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Родной город Дюссельдорф
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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