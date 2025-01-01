Введите ваш ник на сайте
Артем Юран - трансферы

Завершил карьеру
24 июня 1997 (28), Дюссельдорф
#25 | Защитник
183 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / 21.07.25
Пари НН-2
Без клуба
Свободный агент
09.04.24 / 01.01.25
Без клуба
Пари НН-2
Свободный агент
01.01.24 / 09.04.24
Иберия 1999
Без клуба
Свободный агент
30.09.23 / 01.01.24
Без клуба
Иберия 1999
Свободный агент
08.07.21 / 22.02.22
Без клуба
Ротор-2
Свободный агент
