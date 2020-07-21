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Ryan Spaulding
Статистика
Ryan Spaulding - статистика
Завершил карьеру
#34 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
11
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
21.07.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
5 : 1
18.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
14.07.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
2 : 0
07.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
61' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
04.07.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 5
30.06.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Нэшвилл
1 : 2
02.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
19.05.2024
Филадельфия Юнион
1' - 14'
14'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
0 : 1
05.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 4
28.04.2024
Интер Майами
72' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
1 : 0
21.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 85'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
14.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
26' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.03.2024
Чикаго Файр
61' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
17.03.2024
Цинциннати
66' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
10.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
74' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
88' - 90'
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