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    Ryan Spaulding - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Ryan Spaulding
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Инглэнд Революшн 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2022 1' -46' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    18.09.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    05.09.2022 82' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 3:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    21.08.2022 70' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    18.08.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    07.08.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 0:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    17.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    04.07.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    27.06.2022 66' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    20.06.2022 73' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    16.06.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    22.05.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    15.05.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 2:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    08.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    01.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:0 Интер (Майами)
    09.04.2022 1' -90' Интер (Майами) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    03.04.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    20.03.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 3:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    13.03.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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