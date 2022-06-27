|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2022
|1' -46'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|05.09.2022
|82' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|3:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|21.08.2022
|70' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|0:3
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|27.06.2022
|66' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|20.06.2022
|73' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:3
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|09.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|13.03.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)