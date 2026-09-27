Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниил Григорьев - статистика

Металлург Л
16 марта 2002 (24), Белгород
#13 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Арсенал-2
0 : 0
27.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Металлург Л
1 : 0
19.09.2026
Строгино
1' - 68'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 74'
27, 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
1' - 73'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
20
5
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Арсенал-2
0 : 0
27.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Металлург Л
1 : 0
19.09.2026
Строгино
1' - 68'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 74'
27, 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
1' - 61'
42'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
2 : 1
22.08.2026
Авангард
1' - 84'
41'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
0 : 0
08.08.2026
Рязань
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Ротор-2
0 : 3
01.08.2026
Металлург Л
1' - 65'
15'
57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
2 : 2
25.07.2026
Металлург Л
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
81' - 90'
67'
27'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Строгино
2 : 2
30.05.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Металлург Л
4 : 0
23.05.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Авангард
1 : 1
20.05.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Шумбрат
2 : 5
16.05.2026
Металлург Л
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
77' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Рязань
2 : 1
18.04.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Металлург Л
2 : 1
11.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Металлург Л
2 : 0
05.04.2026
Квант
1' - 90'
Главные новости
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
1
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
5
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+