Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Nick Markanich - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Nick Markanich
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цинциннати 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    18.07.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:0 Цинциннати (Цинциннати)
    10.07.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    04.07.2022 87' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    30.06.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 4:4 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.06.2022 86' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Орландо Сити (Орландо)
    19.06.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    29.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:3 Цинциннати (Цинциннати)
    22.05.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    15.05.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    08.05.2022 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 0:1 Цинциннати (Цинциннати)
    05.05.2022 86' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:0 Торонто (Торонто)
    30.04.2022 89' -90' Торонто (Торонто) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    25.04.2022 78' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.04.2022 82' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 0:0 Цинциннати (Цинциннати)
    02.04.2022 85' -90' Цинциннати (Цинциннати) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    27.03.2022 84' -90' Шарлотт (Шарлотт) 2:0 Цинциннати (Цинциннати)
    19.03.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Интер (Майами)
    13.03.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    06.03.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 0:1 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    • Читайте нас: 
    11