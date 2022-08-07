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    Мохамед Ачи - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Ачи
    Команда Нант
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 2002 (21 год)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2022 Был в запасе Нант (Нант) 4:1 Брест (Брест)
    11.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    03.09.2022 85' -90' Нант (Нант) 0:3 ПСЖ (Париж)
    31.08.2022 61' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Нант (Нант)
    28.08.2022 Был в запасе Нант (Нант) 3:1 Тулуза (Тулуза)
    20.08.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Нант (Нант)
    12.08.2022 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    07.08.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:0 Нант (Нант)
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