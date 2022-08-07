Мохамед Ачи - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Ачи
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2002 (21 год)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Ачи
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2002 (21 год)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|4:1
|Брест (Брест)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|03.09.2022
|85' -90'
|Нант (Нант)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|31.08.2022
|61' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Нант (Нант)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Тулуза (Тулуза)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Нант (Нант)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Нант (Нант)