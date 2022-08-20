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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 20 августа 2022
Марсель
20.08.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Нант
71'
Ч. Мбемба
82'
Н. Паллуа (АГ)
78'
Л. Бляс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Нант
Желтая карточка
Ж. Верету
90'
+4
87'
Замена
М. Коко
️️️️
А. Жиротто
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Д. Ундер
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Паллуа
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бляс
Желтая карточка
П. Лопес
77'
Вторая желтая
С. Жиго
77'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
71'
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Гендузи
66'
Замена
Д. Ундер
️️️️
А. Санчес
65'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Л. Балерди
65'
63'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Фабио
62'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Гессан
Желтая карточка
С. Жиго
60'
59'
Желтая карточка
Э. Гессан
Желтая карточка
В. Ронжье
55'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Жерсон
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-2-4-1
13
Лопес
2
Жиго
99
Мбемба
26
Балерди
17
Тавареш
92
Клосс
17
Верету
6
Гендузи
8
Жерсон
21
Ронжье
4
Санчес
3-3-1-2-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Мерлен
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
29
Гессан
6
Гендузи
10
Пайет
10
Пайет
6
Гендузи
26
Балерди
23
Колашинац
23
Колашинац
26
Балерди
Ундер
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
Ундер
4
Санчес
7
Ундер
7
Ундер
4
Санчес
8
Жерсон
97
Суарес
97
Суарес
8
Жерсон
2
Фабио
8
Аппиа
8
Аппиа
2
Фабио
5
Жиротто
97
Коко
97
Коко
5
Жиротто
29
Гессан
42
Мохамед
42
Мохамед
29
Гессан
Остались в запасе
Марсель
Нант
36
Рубен Бланко
ВР
18
Пап Гуйе
ОП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
18
Пап Гуйе
ОП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Нант
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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