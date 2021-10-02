Дилан Уильямс - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|30.12.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|27.12.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|11.12.2021
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|19.10.2021
|82' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:2
|Лутон Таун (Лутон)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.10.2021
|46' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|81'
|29.09.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2021
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|10.09.2021
|82' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)