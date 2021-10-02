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    Дилан Уильямс - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Дилан
    Фамилия Уильямс
    Команда Челси
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Дерби Каунти (Дерби)
    30.12.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    27.12.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    11.12.2021 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    04.12.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    24.11.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    23.10.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    19.10.2021 82' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:2 Лутон Таун (Лутон)
    16.10.2021 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    02.10.2021 46' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Суонси (Суонси)
    81'
    29.09.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Рединг (Рединг)
    18.09.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2021 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    10.09.2021 82' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    28.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.08.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    14.08.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    07.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
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