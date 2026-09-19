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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Мазервелл
Дилан Уильямс
Статистика
€ 350 тыс
Дилан Уильямс - статистика
Мазервелл
13 сентября 2003 (23)
#20 | Защитник
177 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
2 : 1
19.09.2026
Мазервелл
65' - 90'
67'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
0 : 4
15.09.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
05.09.2026
Мазервелл
73' - 90'
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Лига конференций 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
76' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ХБ Торсхавн
0 : 3
30.07.2026
Мазервелл
1' - 90'
50'
36'
Лига конференций, 2 раунд
Мазервелл
2 : 0
23.07.2026
ХБ Торсхавн
1' - 78'
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