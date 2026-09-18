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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Полесье
Леандру Андраде
Статистика
€ 3 млн
Леандру Андраде - статистика
Полесье
24 сентября 1999 (27)
#11 | Полузащитник
176 см
Кабо-Верде | Португалия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
56' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
1 : 0
13.09.2026
Левый берег
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Полесье
5 : 1
04.09.2026
Кудровка
46' - 90'
87'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Полесье
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
2 : 1
29.07.2026
Полесье
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Полесье
3 : 3
23.07.2026
Копенгаген
1' - 70'
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