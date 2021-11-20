Тарсис Бонга - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Тарсис
|Фамилия
|Бонга
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1997 (26 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Тарсис
|Фамилия
|Бонга
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1997 (26 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|80' -90'
|Унион (Берлин)
|3:2
|Бохум (Бохум)
|02.04.2022
|88' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Бохум (Бохум)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Бохум (Бохум)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|4:2
|Бавария (Мюнхен)
|04.02.2022
|88' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Бохум (Бохум)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Бохум (Бохум)