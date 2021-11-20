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    Тарсис Бонга - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Тарсис
    Фамилия Бонга
    Команда Бохум
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1997 (26 лет)
    Рост 197
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 80' -90' Унион (Берлин) 3:2 Бохум (Бохум)
    02.04.2022 88' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:2 Бохум (Бохум)
    18.03.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    19.02.2022 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Бохум (Бохум)
    12.02.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 4:2 Бавария (Мюнхен)
    04.02.2022 88' -90' Герта (Берлин) 1:1 Бохум (Бохум)
    20.11.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:0 Бохум (Бохум)
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