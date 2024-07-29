Введите ваш ник на сайте
€ 400 тыс

Янник Пандор - трансферы

Булонь
1 мая 2001 (24), Марсель
#16 | Вратарь
178 см
Коморские острова | Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.07.24 / 30.06.25
Ланс
Булонь
Аренда
