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    Иван Лаврухин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Иванович
    Фамилия Лаврухин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1989 (33 года)
    Рост 177
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 1' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    18.10.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Торпедо (Москва)
    38'
    11.10.2015 1' -71' Орел (Орел) 0:3 Тамбов (Тамбов)
    04.10.2015 46' -90' Тамбов (Тамбов) 2:2 Локомотив (Лиски)
    27.09.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    87'
    17.08.2015 Был в запасе Чертаново (Москва) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    28.07.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    20.07.2015 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:0 Рязань (Рязань)
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