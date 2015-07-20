|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|18.10.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|38'
|11.10.2015
|1' -71'
|Орел (Орел)
|0:3
|Тамбов (Тамбов)
|04.10.2015
|46' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|27.09.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|87'
|17.08.2015
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)