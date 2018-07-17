Артем Молодцов - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Молодцов
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|70
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Молодцов
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|2
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|26.08.2018
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|18.08.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Химки (Химки)
|12.08.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.08.2018
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|04.08.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|22.07.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|17.07.2018
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Факел (Воронеж)