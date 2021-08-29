Иван Брикнер - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Брикнер
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Брикнер
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|15
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|1' -69'
|Львов (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|45'
|26.11.2021
|60' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|87'
|07.11.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|31.10.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|23.10.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|31'
|16.10.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)
|82'
|02.10.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|50'
|19.09.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.09.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|29.08.2021
|1' -69'
|Рух (Львов)
|1:0
|Львов (Львов)
|23.08.2021
|71' -79'
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|15.08.2021
|64' -89'
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|08.08.2021
|1' -63'
|Ворскла (Полтава)
|4:1
|Львов (Львов)
|30.07.2021
|1' -83'
|Львов (Львов)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|23.07.2021
|1' -88'
|Львов (Львов)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)