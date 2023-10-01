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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Ордабасы
Жетысу - Ордабасы: обзор матча 01 октября 2023
Жетысу
01.10.2023, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ордабасы
79'
И. Амирсеитов
55'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Ордабасы
ГОЛ! 1:1!
И. Амирсеитов
79'
Замена
М. Хасейн
️️️️
И. Брикнер
72'
67'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
67'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Б. Абдихоликов
67'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
А. Жаксылыков
58'
Желтая карточка
С. Малый
Желтая карточка
А. Рушевич
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Беседин
Желтая карточка
Н. Нурбол
48'
Желтая карточка
Р. Аслан
34'
17'
Желтая карточка
Б. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
25
Иван Брикнер
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
4
Бернардо Матич
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Жетысу
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Андрей Пасеченко
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
3-3-1-2-2
21
Кадио
2
Аслан
20
Амирханов
23
Балтабеков
5
Цинцадзе
23
Амирсеитов
25
Брикнер
24
Чучкич
17
Нурбол
11
Рушевич
71
3-1-2-3
1
Шайзада
21
Ауро
2
Малый
5
Суюмбаев
4
Матич
8
Макаренко
8
Тагыберген
41
Беседин
45
Абдихоликов
40
Жаксылыков
25
Брикнер
8
Хасейн
8
Хасейн
25
Брикнер
45
Абдихоликов
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
45
Абдихоликов
40
Жаксылыков
17
Умаров
17
Умаров
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Жетысу
Ордабасы
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Андрей Пасеченко
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Андрей Пасеченко
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Жетысу - Ордабасы
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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