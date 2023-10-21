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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Жетысу
Астана - Жетысу: обзор матча 21 октября 2023
Астана
21.10.2023, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Жетысу
30'
Т. Досмагамбетов
90+6'
А. Аимбетов
50'
А. Рушевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Жетысу
ГОЛ! 2:1!
А. Аимбетов
90'
+6
86'
Замена
M. Bakayoko
️️️️
А. Балтабеков
86'
Замена
Р. Аслан
️️️️
М. Цинцадзе
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
А. Аманович
81'
73'
Замена
П. Назаренко
️️️️
А. Адиль
Желтая карточка
Д. Йованчич
67'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Д. Дарбо
61'
Замена
Н. Жаксылык
️️️️
Э. Астанов
61'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Рушевич
ГОЛ! 1:0!
Т. Досмагамбетов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Мате Цинцадзе
ОП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Жетысу
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Андрей Пасеченко
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
25
Иван Брикнер
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
4-1-2-2-1
93
Чондрич
27
Досмагамбетов
55
Аманович
33
Ароян
13
Оганесян
29
Йованчич
70
Урега
10
Лончар
10
Астанов
7
Эбонг
98
Дарбо
3-2-1-2-3
23
Амирсеитов
21
Кадио
23
Балтабеков
8
Хасейн
5
Цинцадзе
77
9
Адиль
24
Чучкич
11
Рушевич
33
Адамс
71
55
Аманович
5
Томашевич
5
Томашевич
55
Аманович
10
Астанов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Астанов
98
Дарбо
95
Аимбетов
95
Аимбетов
98
Дарбо
9
Адиль
91
Назаренко
91
Назаренко
9
Адиль
5
Цинцадзе
2
Аслан
2
Аслан
5
Цинцадзе
23
Балтабеков
88
88
23
Балтабеков
Остались в запасе
Астана
Жетысу
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Андрей Пасеченко
ВР
20
Максат Амирханов
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Андрей Пасеченко
ВР
20
Максат Амирханов
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Статистика матча Астана - Жетысу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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