Сергей Анисимов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Анисимов
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|200
|Вес
|89
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Анисимов
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|200
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астрахань
|16
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|44'
|01.11.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|Астрахань (Астрахань)
|82'
|25.10.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|18.10.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|4:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|05.10.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|28.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|13.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|8'
|07.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|01.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|81'
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|04.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|60'
|28.07.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:3
|Астрахань (Астрахань)
|19.07.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|37'