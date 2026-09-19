Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Австрия. Бундеслига 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Австрия. Бундеслига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Австрия. Бундеслига 2021/2022