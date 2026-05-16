Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Кики - статистика

АВС
10 декабря 1994 (31)
#24 | Защитник
183 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
26
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
85' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
64' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
69' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
71' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
85' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
АВС
0 : 1
15.03.2026
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
62' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
21.02.2026
АВС
81' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
53' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 90'
81'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
1' - 68'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
1' - 58'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 76'
75'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 71'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
1' - 85'
84'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 0
25.10.2025
АВС
1' - 73'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
57' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
1' - 62'
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
1' - 66'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
1' - 66'
38'
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
88' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
1' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+