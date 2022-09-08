Хамиду Траоре - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хамиду
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Хамиду
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|69' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|69' -90'
|Партизан (Белград)
|1:3
|Шериф (Тирасполь)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Партизан (Белград)
|03.11.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|88'
|27.10.2022
|1' -61'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Партизан (Белград)
|13.10.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|06.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Партизан (Белград)
|15.09.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|52'
|08.09.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:3
|Партизан (Белград)