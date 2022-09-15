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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Ницца
Партизан - Ницца: обзор матча 15 сентября 2022
Партизан
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
60'
Ф. Диабате
2'
Д. Брайан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Ницца
85'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Д. Брайан
85'
Замена
Б. Браими
️️️️
Н. Пепе
81'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
81'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
К. Тюрам
79'
Желтая карточка
Х. Будауи
Замена
А. Лутовац
️️️️
П. Андраде
69'
63'
Замена
С. Диоп
️️️️
Р. Илие
ГОЛ! 1:1!
Ф. Диабате
Пас отдал
Б. Натхо
60'
Желтая карточка
Х. Траоре
52'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брайан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Ваня Влахович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
10
Софьян Диоп
АП
4-1-2-3
1
Попович
28
Урошевич
5
Вуячич
15
Маркович
17
Живкович
8
Траоре
15
Фейса
10
Натхо
10
Рикарду
66
Андраде
34
Диабате
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
20
Аталь
4
Данте
20
Тодибо
23
Брайан
99
Лемина
19
Тюрам
6
Будауи
8
Илие
9
Лаборд
19
Пепе
66
Андраде
15
Лутовац
15
Лутовац
66
Андраде
23
Брайан
3
Лотомба
3
Лотомба
23
Брайан
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
19
Тюрам
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
19
Тюрам
8
Илие
10
Диоп
10
Диоп
8
Илие
19
Пепе
7
Браими
7
Браими
19
Пепе
Остались в запасе
Партизан
Ницца
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Ваня Влахович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Ваня Влахович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Партизан - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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