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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Шериф
Партизан - Шериф: обзор матча 23 февраля 2023
Партизан
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Шериф
13'
К. Мениг
22'
С. Бадоло (П)
45+1'
М. Диоп
47'
М. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Партизан - Шериф
Желтая карточка
С. Баждар
88'
Замена
А. Павлович
️️️️
К. Белич
82'
Замена
Н. Йович
️️️️
К. Мениг
82'
70'
Замена
М. Гарананга
️️️️
И. Атимвен
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Пантич
69'
68'
Желтая карточка
М. Куабу
Замена
С. Баждар
️️️️
Л. Фейса
60'
47'
ГОЛ! 1:3!
М. Диоп
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Диоп
Пас отдал
Р. Аканби
28'
Желтая карточка
С. Радельич
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бадоло
ГОЛ! 1:0!
К. Мениг
Пас отдал
Рикарду
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
АП
8
Мухамед Диоп
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Янко Евремович
ЦП
8
Матея Степанович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
26
Артем Дижинарь
ЦП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Попович
28
Урошевич
15
Маркович
6
Саничанин
17
Белич
6
Филипович
5
Пантич
15
Фейса
11
Мениг
10
Рикарду
34
Диабате
4-1-3-2
35
Коваль
63
Зохури
6
Радельич
15
Кики
3
Кпозо
18
Куабу
80
Атимвен
8
Диоп
61
Аканби
15
Тапсоба
88
Бадоло
5
Пантич
8
Траоре
8
Траоре
5
Пантич
11
Мениг
80
Йович
80
Йович
11
Мениг
15
Фейса
9
Баждар
9
Баждар
15
Фейса
17
Белич
20
Павлович
20
Павлович
17
Белич
80
Атимвен
24
Гарананга
24
Гарананга
80
Атимвен
Остались в запасе
Партизан
Шериф
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Янко Евремович
ЦП
8
Матея Степанович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
Главный тренер
Гордан Петрич
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
26
Артем Дижинарь
ЦП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Янко Евремович
ЦП
8
Матея Степанович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
26
Артем Дижинарь
ЦП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Партизан - Шериф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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