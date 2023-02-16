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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шериф - Партизан
Шериф - Партизан: обзор матча 16 февраля 2023
Шериф
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Партизан
45'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шериф - Партизан
90'
+6
Замена
А. Павлович
️️️️
Рикарду
Замена
Р. Гедес
️️️️
И. Атимвен
90'
+3
Замена
С. Радельич
️️️️
М. Куабу
80'
72'
Желтая карточка
А. Попович
71'
Замена
П. Андраде
️️️️
К. Мениг
50'
Красная карточка
И. Вуячич
Желтая карточка
А. Тапсоба
45'
+2
45'
ГОЛ! 0:1!
Рикарду
Пас отдал
К. Мениг
36'
Желтая карточка
К. Белич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
АП
8
Мухамед Диоп
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
14
Амин Талаль
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Партизан
1
Александар Попович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
26
Артем Дижинарь
ЦП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ЦФ
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
5
Данило Пантич
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-1-3-2
35
Коваль
3
Кпозо
15
Кики
24
Гарананга
63
Зохури
18
Куабу
88
Бадоло
8
Диоп
80
Атимвен
14
Талаль
15
Тапсоба
3-1-3-1-2
1
Попович
5
Вуячич
15
Маркович
3
Шехович
17
Белич
15
Фейса
6
Филипович
10
Натхо
11
Мениг
10
Рикарду
34
Диабате
18
Куабу
6
Радельич
6
Радельич
18
Куабу
80
Атимвен
42
Гедес
42
Гедес
80
Атимвен
11
Мениг
66
Андраде
66
Андраде
11
Мениг
10
Рикарду
20
Павлович
20
Павлович
10
Рикарду
Остались в запасе
Шериф
Партизан
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
26
Артем Дижинарь
ЦП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
5
Данило Пантич
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
26
Артем Дижинарь
ЦП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ЦФ
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
5
Данило Пантич
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Шериф - Партизан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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