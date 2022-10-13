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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Кельн
Партизан - Кельн: обзор матча 13 октября 2022
Партизан
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
15'
Ф. Диабате
52'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Кельн
Желтая карточка
С. Урошевич
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Э. Скири
Замена
А. Павлович
️️️️
Рикарду
76'
Желтая карточка
Л. Фейса
74'
73'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
К. Педерсен
Замена
П. Андраде
️️️️
К. Мениг
71'
Желтая карточка
С. Маркович
69'
67'
Замена
Л. Майна
️️️️
С. Адамян
Замена
Л. Фейса
️️️️
К. Белич
62'
Желтая карточка
К. Белич
58'
55'
Желтая карточка
Й. Хектор
ГОЛ! 2:0!
Рикарду
Пас отдал
С. Урошевич
52'
48'
Желтая карточка
Т. Хюберс
46'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ф. Диц
Желтая карточка
Ф. Диабате
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Ф. Диабате
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Хамиду Траоре
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Попович
28
Урошевич
5
Вуячич
15
Маркович
17
Белич
8
Траоре
6
Филипович
10
Натхо
11
Мениг
10
Рикарду
34
Диабате
3-4-1-2
1
Швабе
4
Хюберс
4
Сольдо
24
Педерсен
22
Шмитц
5
Мартель
6
Скири
14
Хектор
11
Кайнц
13
Диц
22
Адамян
17
Белич
15
Фейса
15
Фейса
17
Белич
10
Рикарду
20
Павлович
20
Павлович
10
Рикарду
11
Мениг
66
Андраде
66
Андраде
11
Мениг
24
Педерсен
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
24
Педерсен
22
Адамян
37
Майна
37
Майна
22
Адамян
13
Диц
27
Тиггес
27
Тиггес
13
Диц
Остались в запасе
Партизан
Кельн
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Партизан - Кельн
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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