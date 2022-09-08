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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Словацко - Партизан
Словацко - Партизан: обзор матча 08 сентября 2022
Словацко
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 1 тур
3 : 3
Завершен
Партизан
5'
Я. Калабишка
19'
Я. Калабишка
83'
Л. Козак
47'
Ф. Диабате
53'
Ф. Диабате
62'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Партизан
Желтая карточка
М. Доски
90'
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Петржела
87'
ГОЛ! 3:3!
Л. Козак
Пас отдал
М. Хавлик
83'
77'
Желтая карточка
С. Урошевич
Замена
М. Доски
️️️️
П. Рейнберк
77'
Замена
М. Кохут
️️️️
В. Даничек
76'
73'
Замена
А. Филипович
️️️️
Б. Натхо
71'
Желтая карточка
С. Саничанин
Желтая карточка
С. Хофманн
67'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
67'
Замена
В. Синявский
️️️️
Д. Хользер
67'
Желтая карточка
Л. Козак
64'
62'
ГОЛ! 2:3!
Рикарду
53'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Диабате
47'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Диабате
46'
Замена
П. Андраде
️️️️
М. Живкович
45'
+3
Желтая карточка
Б. Натхо
22'
Красная карточка
К. Белич
ГОЛ! 2:0!
Я. Калабишка
Пас отдал
С. Хофманн
19'
ГОЛ! 1:0!
Я. Калабишка
Пас отдал
Д. Хользер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
21
Михайло Петкович
ЛВ
99
Ваня Влахович
ЛВ
6
Александар Филипович
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
3-2-3-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
95
Хользер
3
Кадлец
23
Рейнберк
11
Петржела
28
Даничек
20
Хавлик
18
Козак
17
Михалик
3-4-1-2
1
Попович
6
Саничанин
15
Маркович
5
Вуячич
17
Живкович
8
Траоре
17
Белич
28
Урошевич
10
Натхо
34
Диабате
10
Рикарду
23
Рейнберк
14
Доски
14
Доски
23
Рейнберк
95
Хользер
99
Синявский
99
Синявский
95
Хользер
28
Даничек
21
Кохут
21
Кохут
28
Даничек
11
Петржела
27
Шашинка
27
Шашинка
11
Петржела
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
10
Натхо
6
Филипович
6
Филипович
10
Натхо
17
Живкович
66
Андраде
66
Андраде
17
Живкович
Остались в запасе
Словацко
Партизан
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
21
Михайло Петкович
ЛВ
99
Ваня Влахович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
21
Михайло Петкович
ЛВ
99
Ваня Влахович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Словацко - Партизан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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