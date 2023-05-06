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Рашид Бухенна
Статистика
Рашид Бухенна - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1991 (35)
#5 | Защитник
191 см
Алжир
Статистика
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ионикос
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ионикос
1 : 0
01.04.2023
Астерас
90' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Ионикос
0 : 2
26.02.2023
ОФИ
1' - 84'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панетоликос
1 : 0
19.02.2023
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
0 : 0
11.02.2023
Ионикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Ионикос
1 : 0
04.02.2023
Арис
86' - 90'
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