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    Рашид Бухенна - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Рашид
    Фамилия Бухенна
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1991 (31 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -84' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    11.02.2023 90' -90' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 86' -90' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
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