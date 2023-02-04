Рашид Бухенна - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Рашид
|Фамилия
|Бухенна
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Имя
|Рашид
|Фамилия
|Бухенна
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -84'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|11.02.2023
|90' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|86' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)