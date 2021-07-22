Винсент Оново - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Винсент
|Фамилия
|Оново
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Винсент
|Фамилия
|Оново
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уйпешт
|4
|1
|1
|0
|0
|Рандерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|80' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Рандерс (Рандерс)
|25.11.2021
|84' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|21.10.2021
|62' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|30.09.2021
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|12.08.2021
|1' -89'
|Базель (Базель)
|4:0
|Уйпешт (Будапешт)
|05.08.2021
|1' -89'
|Уйпешт (Будапешт)
|1:2
|Базель (Базель)
|40'
|29.07.2021
|1' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:3
|Уйпешт (Будапешт)
|85'
|22.07.2021
|1' -89'
|Уйпешт (Будапешт)
|2:1
|Вадуц (Вадуц)