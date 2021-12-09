Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Рандерс
АЗ Алкмаар - Рандерс: обзор матча 09 декабря 2021
АЗ Алкмаар
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Рандерс
87'
Т. Остинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Рандерс
89'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
С. Тибблинг
89'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
А. Камара
ГОЛ! 1:0!
Т. Остинг
87'
80'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Т. Кеинде
80'
Замена
В. Оново
️️️️
Ф. Лауэнборг
Замена
М. Таабуни
️️️️
Й. Карлссон
78'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Й. Класи
78'
66'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ф. Мидтсьё
60'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Витри
46'
Замена
В. Павлидис
️️️️
Д. де Вит
46'
34'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Зико Бурместер
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
6
Мадс Энггор
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
21
Карл Лет
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
4-4-1-1
1
Виндаль
5
Вейндал
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
16
Витри
8
Класи
20
де Вит
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
3-5-1-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
15
Марксен
15
Копплин
8
Пизингер
4
Йонсен
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
24
Кеинде
45
Камара
18
Мидтсьё
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Мидтсьё
21
Карлссон
10
Таабуни
10
Таабуни
21
Карлссон
16
Витри
28
Сугавара
28
Сугавара
16
Витри
8
Класи
25
Остинг
25
Остинг
8
Класи
20
де Вит
14
Павлидис
14
Павлидис
20
де Вит
24
Кеинде
23
Бундгор
23
Бундгор
24
Кеинде
14
Лауэнборг
29
Оново
29
Оново
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
9
Анкерсен
9
Анкерсен
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
20
Клюснер
20
Клюснер
11
Тибблинг
45
Камара
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Камара
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Рандерс
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
25
Йонас Дакир
ВР
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
21
Карл Лет
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
21
Карл Лет
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча АЗ Алкмаар - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Рандерс
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+