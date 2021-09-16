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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рандерс - АЗ Алкмаар
Рандерс - АЗ Алкмаар: обзор матча 16 сентября 2021
Рандерс
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 1 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
27'
С. Пизингер
68'
С. Гравес
24'
Й. Класи
34'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Т. Клюснер
90'
+4
87'
Желтая карточка
Д. де Вит
85'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Класи
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
78'
76'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
76'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
О. Бундгор
️️️️
М. Каллесе
75'
ГОЛ! 2:2!
С. Гравес
Пас отдал
В. Хаммершой-Мистрати
68'
63'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Витри
Замена
С. Гравес
️️️️
Ф. Лауэнборг
62'
Замена
С. Одей
️️️️
А. Камара
62'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Я. Анкерсен
62'
34'
ГОЛ! 1:2!
В. Павлидис
ГОЛ! 1:1!
С. Пизингер
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
Й. Класи
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
14'
Желтая карточка
Й. Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
3-4-4
15
Копплин
8
Пизингер
15
Марксен
7
Каллесе
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
30
Карльгрен
45
Камара
9
Анкерсен
4
Йонсен
4-3-1-2
1
Виндаль
16
Витри
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Класи
18
Мидтсьё
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
21
Карлссон
14
Лауэнборг
28
Гравес
28
Гравес
14
Лауэнборг
7
Каллесе
23
Бундгор
23
Бундгор
7
Каллесе
9
Анкерсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
9
Анкерсен
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
45
Камара
98
Одей
98
Одей
45
Камара
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
16
Витри
28
Сугавара
28
Сугавара
16
Витри
8
Класи
26
Эвьен
26
Эвьен
8
Класи
80
Гюдмюндссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Рандерс
АЗ Алкмаар
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Рандерс - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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