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    Миккель Каллесе - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Миккель
    Фамилия Каллесе
    Команда Рандерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Виборг 2:2 Рандерс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Рандерс 1:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Оденсе 0:0 Рандерс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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