Миккель Каллесе - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Каллесе
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Каллесе
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Виборг
|2:2
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|1' -86'
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|29.10.2022
|1' -78'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|23.10.2022
|1' -61'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)
|17.10.2022
|1' -46'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)