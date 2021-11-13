|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|27.11.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|21.11.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:3
|Томь (Томск)
|17.11.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|13.11.2021
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2021
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Енисей (Красноярск)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Торпедо (Москва)