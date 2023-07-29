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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Кайрат
Кайсар - Кайрат: обзор матча 29 июля 2023
Кайсар
29.07.2023, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Кайрат
90'
+2
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
О. Арад
Замена
В. Совпель
️️️️
Р. Сахалбаев
86'
Замена
А. Толегенов
️️️️
В. Прындета
86'
75'
Замена
Я. Труфанов
️️️️
В. Швырев
64'
Желтая карточка
А. Широбоков
Замена
Б. Зульфикаров
️️️️
О. Махан
64'
Желтая карточка
О. Махан
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
55
Джео Данни Экра
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кайсар
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
3-2-2-3
88
Сикач
18
Прындета
89
Загре
5
Кенесбек
5
Миложко
55
Экра
7
Алтынбеков
13
Сахалбаев
17
Калмуратов
73
Жалмукан
29
Махан
3-3-1-3
44
Устименко
25
Широбоков
15
Арад
3
Баньяк
4
Касабулат
18
Сергеев
5
Кургин
29
Крачковский
11
Шушеначев
18
Швырев
11
Пауло
13
Сахалбаев
77
Совпель
77
Совпель
13
Сахалбаев
29
Махан
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
29
Махан
18
Прындета
3
Толегенов
3
Толегенов
18
Прындета
15
Арад
2
Ткаченко
2
Ткаченко
15
Арад
18
Швырев
18
Труфанов
18
Труфанов
18
Швырев
Остались в запасе
Кайсар
Кайрат
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кайсар - Кайрат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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