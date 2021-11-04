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    Филиппо Миссори - статистика

    #58 | Защитник
    Имя Филиппо
    Фамилия Миссори
    Команда Рома
    Состав Молодежный
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 2004 (18 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2021 79' -90' Рома (Рим) 4:0 Заря (Луганск)
    04.11.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Буде-Глимт (Буде)
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