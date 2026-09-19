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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Филиппо Миссори
Статистика
€ 2 млн
Филиппо Миссори - статистика
Авеллино
24 марта 2004 (22), Рим
#2 | Защитник
182 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
16' - 90'
56'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 46'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
16' - 90'
56'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 46'
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