Филиппо Миссори - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Миссори
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Миссори
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|79' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Заря (Луганск)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Буде-Глимт (Буде)