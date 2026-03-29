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Литва. А-Лига
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Жальгирис
Гедриус Матулевичюс
Статистика
€ 400 тыс
Гедриус Матулевичюс - статистика
Жальгирис
5 марта 1997 (29)
#17 | Полузащитник
183 см
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Литва
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
0 : 2
26.03.2026
Литва
76' - 90'
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