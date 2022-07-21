Гедриус Матулевичюс - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Гедриус
|Фамилия
|Матулевичюс
|Команда
|Судува
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Гедриус
|Фамилия
|Матулевичюс
|Команда
|Судува
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Судува
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|68' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:0
|Судува (Мариямполе)
|21.07.2022
|1' -68'
|Судува (Мариямполе)
|0:1
|Виборг (Виборг)