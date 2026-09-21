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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Амаль Пеллегрино
Статистика
€ 300 тыс
Амаль Пеллегрино - статистика
Сан-Диего
18 июня 1990 (36), Драммен
#90 | Нападающий
190 см
Норвегия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
45' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
63' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
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Норвегия. Элитсериен 2022
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Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
15
3
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
45' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
63' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
66' - 90'
70'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
74' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 75'
74'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
1' - 78'
66'
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
1' - 74'
73'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 67'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
66' - 79'
79'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
84' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 74'
56'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
58' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
1' - 89'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
1' - 81'
45'
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