Жан Колманич - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Колманич
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Целе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Колманич
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Целе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)