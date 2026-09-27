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МЛС 2026
Команды
Остин
Жан Колманич
Статистика
€ 800 тыс
Жан Колманич - статистика
Остин
3 марта 2000 (26), Целе
#23 | Защитник
178 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 36'
36'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
65' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
58' - 90'
79'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
61' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
16
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 36'
36'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
65' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
58' - 90'
79'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
61' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
63' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 79'
66'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
63' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
82' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
76' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
38' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
80' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
87' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Остин
1 : 0
01.03.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
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