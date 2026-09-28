Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Болгария. Первая лига 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Болгария. Первая лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Болгария. Первая лига 2024/2025 Кубок Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 США. МЛС 2023 США. МЛС 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 США. МЛС 2021