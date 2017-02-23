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Марио Холек
Статистика
Марио Холек - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1986 (39)
#25 | Защитник
180 см | 74 кг
Чехия
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
1 : 1
23.02.2017
Ростов
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Ростов
4 : 0
16.02.2017
Спарта
80' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Интер
2 : 1
08.12.2016
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 0
24.11.2016
Саутгемптон
1' - 90'
32'
Лига Европы, 4 тур
Спарта
2 : 0
03.11.2016
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Хапоэль БШ
0 : 1
20.10.2016
Спарта
1' - 90'
67'
Лига Европы, 2 тур
Спарта
3 : 1
29.09.2016
Интер
1' - 90'
76'
Лига Европы, 1 тур
Саутгемптон
3 : 0
15.09.2016
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Спарта
3 : 2
25.08.2016
Сендерийск
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Сендерийск
0 : 0
18.08.2016
Спарта
Был в запасе
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