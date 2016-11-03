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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Хапоэль БШ
Спарта - Хапоэль БШ: обзор матча 03 ноября 2016
Спарта
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
23'
Б. Биттон (АГ)
38'
Д. Лафата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Хапоэль БШ
Замена
М. Кадлец
️️️️
Д. Хользер
90'
+1
Желтая карточка
М. Пулькраб
88'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Д. Лафата
80'
73'
Замена
Б. Саар
️️️️
Л. Мараньан
Замена
В. Дудл
️️️️
Л. Юлиш
72'
Желтая карточка
В. Караваев
71'
62'
Замена
М. Гадир
️️️️
М. Бузагло
45'
Замена
Ю. Шабтай
️️️️
М. Витор
ГОЛ! 2:0!
Д. Лафата
Пас отдал
Б. Докал
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Биттон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЛП
24
Маор Меликсон
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
7
Махаран Ради
АП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
26
Бен Биттон
ПП
22
Лусио Мараньан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
43
Вацлав Дудл
ЦЗ
33
Милан Кадлец
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
8
Ян Фортельный
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
21
Ювал Шабтай
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
3-3-2-1
40
Коубек
25
Холек
26
Намойнесу
3
Мазух
3
Кадлец
23
Маречек
15
Караваев
9
Докал
39
Юлиш
21
Лафата
3-5-1-1
1
Гореш
4
Витор
20
Таха
5
Тзедек
26
Биттон
11
Бузагло
24
Меликсон
28
Хобан
69
Корхут
7
Ради
22
Мараньан
39
Юлиш
43
Дудл
43
Дудл
39
Юлиш
95
Хользер
33
Кадлец
33
Кадлец
95
Хользер
21
Лафата
10
Пулькраб
10
Пулькраб
21
Лафата
4
Витор
21
Шабтай
21
Шабтай
4
Витор
11
Бузагло
16
Гадир
16
Гадир
11
Бузагло
22
Мараньан
9
Саар
9
Саар
22
Мараньан
Остались в запасе
Спарта
Хапоэль БШ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
8
Ян Фортельный
ЦФ
27
Мирослав Миллер
ВР
Главный тренер
Давид Голоубек
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
8
Ян Фортельный
ЦФ
27
Мирослав Миллер
ВР
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
Главный тренер
Давид Голоубек
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Спарта - Хапоэль БШ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Дженерали Арена
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