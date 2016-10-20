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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Спарта
Хапоэль БШ - Спарта: обзор матча 20 октября 2016
Хапоэль БШ
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
71'
М. Пулькраб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Спарта
90'
+2
Замена
В. Дудл
️️️️
В. Кадлец
90'
Желтая карточка
Б. Докал
Замена
М. Гадир
️️️️
Л. Мараньан
82'
Замена
Б. Саар
️️️️
О. Хобан
73'
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
Б. Докал
Замена
М. Бузагло
️️️️
М. Ради
68'
67'
Желтая карточка
М. Холек
45'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Д. Хользер
28'
Желтая карточка
Л. Юлиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
7
Махаран Ради
ПП
9
Энтони Нвакаеме
ЛФ
22
Лусио Мараньан
ЦФ
24
Маор Меликсон
РФ
Главный тренер
Барак Бахар
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
16
Ондржей Загустел
ПП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
43
Вацлав Дудл
ЦЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
3-2-3-3
1
Гореш
69
Корхут
4
Витор
5
Тзедек
22
Мартинес
26
Биттон
28
Хобан
30
Огочукву
7
Ради
9
Нвакаеме
22
Мараньан
24
Меликсон
3-3-2-2
40
Коубек
95
Хользер
3
Мазух
25
Холек
15
Караваев
23
Маречек
3
Кадлец
16
Загустел
9
Докал
77
Кадлец
39
Юлиш
7
Ради
11
Бузагло
11
Бузагло
7
Ради
28
Хобан
9
Саар
9
Саар
28
Хобан
22
Мараньан
16
Гадир
16
Гадир
22
Мараньан
77
Кадлец
43
Дудл
43
Дудл
77
Кадлец
95
Хользер
10
Пулькраб
10
Пулькраб
95
Хользер
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Спарта
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
10
Филип Гавелка
АП
27
Мирослав Миллер
ВР
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Остались в запасе
10
Филип Гавелка
АП
27
Мирослав Миллер
ВР
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Давид Голоубек
Статистика матча Хапоэль БШ - Спарта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Тото Тернер
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