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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Саутгемптон - Спарта
Саутгемптон - Спарта: обзор матча 15 сентября 2016
Саутгемптон
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
5'
Ч. Остин (П)
27'
Ч. Остин
90+2'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Спарта
ГОЛ! 3:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Ш. Лонг
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Пулькраб
Замена
С. Дэвис
️️️️
О. Ромеу
83'
Желтая карточка
О. Ромеу
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ч. Остин
77'
75'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Й. Шурал
70'
Желтая карточка
В. Кадлец
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Тадич
70'
64'
Замена
Л. Маречек
️️️️
Л. Ваха
46'
Замена
Д. Лафата
️️️️
Л. Юлиш
ГОЛ! 2:0!
Ч. Остин
Пас отдал
К. Мартина
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Остин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЛП
6
Лукаш Ваха
АП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
4-1-2-1-2
17
Форстер
23
Таргетт
4
Йошида
4
ван Дейк
15
Мартина
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
10
Тадич
32
Остин
7
Лонг
3-2-1-1-3
40
Коубек
61
Сачек
26
Намойнесу
25
Холек
15
Караваев
3
Кадлец
17
Фридек
6
Ваха
32
Шурал
77
Кадлец
39
Юлиш
10
Тадич
27
Редмонд
27
Редмонд
10
Тадич
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Дэвис
21
Ромеу
32
Остин
16
Родригес
16
Родригес
32
Остин
6
Ваха
23
Маречек
23
Маречек
6
Ваха
32
Шурал
10
Пулькраб
10
Пулькраб
32
Шурал
39
Юлиш
21
Лафата
21
Лафата
39
Юлиш
Остались в запасе
Саутгемптон
Спарта
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
35
Давид Бичик
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
35
Давид Бичик
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча Саутгемптон - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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