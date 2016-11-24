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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Саутгемптон
Спарта - Саутгемптон: обзор матча 24 ноября 2016
Спарта
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
11'
К. Намойнесу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Саутгемптон
Замена
Д. Кестль
️️️️
Л. Юлиш
90'
+3
Замена
В. Дудл
️️️️
Д. Хользер
90'
+1
Замена
Ф. Гавелка
️️️️
Д. Лафата
88'
72'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Й. Класи
55'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Родригес
55'
Замена
О. Ромеу
️️️️
П. Хейбьерг
Желтая карточка
М. Холек
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Намойнесу
Пас отдал
Б. Докал
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
27
Натан Редмонд
ЛФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
16
Джей Родригес
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
43
Вацлав Дудл
ЦЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
48
Матей Майка
ЦФ
50
Ондржей Новотны
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3-3-2-1
40
Коубек
25
Холек
26
Намойнесу
3
Мазух
3
Кадлец
23
Маречек
15
Караваев
9
Докал
39
Юлиш
21
Лафата
4-3-3
17
Форстер
4
ван Дейк
4
Йошида
15
Мартина
45
МакКуин
8
Класи
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
16
Родригес
7
Лонг
27
Редмонд
21
Лафата
10
Гавелка
10
Гавелка
21
Лафата
95
Хользер
43
Дудл
43
Дудл
95
Хользер
39
Юлиш
52
Кестль
52
Кестль
39
Юлиш
16
Родригес
17
Буфал
17
Буфал
16
Родригес
23
Хейбьерг
21
Ромеу
21
Ромеу
23
Хейбьерг
8
Класи
32
Остин
32
Остин
8
Класи
Остались в запасе
Спарта
Саутгемптон
33
Милан Кадлец
ЦЗ
27
Мирослав Миллер
ВР
48
Матей Майка
ЦФ
50
Ондржей Новотны
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
33
Милан Кадлец
ЦЗ
27
Мирослав Миллер
ВР
48
Матей Майка
ЦФ
50
Ондржей Новотны
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Давид Голоубек
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Спарта - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Дженерали Арена
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