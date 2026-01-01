Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 750 тыс

Алибек Касым - трансферы

Астана
27 мая 1998 (27)
#6 | Защитник
193 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / -
Актобе
Без клуба
Свободный агент
02.02.22 / 01.01.26
Кызыл-Жар
Актобе
?
14.01.21 / 02.02.22
Кайрат
Кызыл-Жар
?
24.07.19 / 31.12.20
Кайрат
Кызыл-Жар
Аренда
Главные новости
Позорное поражение «Спартака», вердикт по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита», пожизненный бан Садыгова от ФИФА и другие новости
02:22
ВидеоМесси впервые посетил Белый дом и встретился с Трампом – президент США рассказал о бомбежках Ирана
02:00
Гусев раскрыл, как ему удалось реанимировать карьеру Нгамале
01:45
ВидеоМостовой одним словом описал ошибку спартаковца Джику в дерби с «Динамо»
01:40
Шалимов объяснил провал «Спартака» в дерби с «Динамо»
01:16
1
Видео«Это звонят с ФСБ»: Степашин – в раздевалке «Динамо» после 5:2 в дерби
00:55
3
Радимов дал прогноз, когда «Спартак» уволит Карседо
00:32
2
Капитан «Спартака» объяснил 2:5 от «Динамо»
00:19
Реакция Жиркова на разгром «Спартака» в дерби с «Динамо»
00:16
Гусев прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 