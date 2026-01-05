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Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Жодель Доссу
Статистика
€ 100 тыс
Жодель Доссу - статистика
Клермон
17 марта 1992 (34)
#20 | Полузащитник
173 см
Бенин
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Товарищеские матчи. Сборные 2021
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенин
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Египет
3 : 1
05.01.2026
Бенин
32' - 120'
83'
Кубок африканских наций, 3 тур
Бенин
0 : 3
30.12.2025
Сенегал
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Бенин
1 : 0
27.12.2025
Ботсвана
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
ДР Конго
1 : 0
23.12.2025
Бенин
1' - 63'
52'
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